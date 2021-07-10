До +32 и сильный ветер: синоптики обнадежили прогнозом погоды на выходные в Челябинской области

Пожарные и добровольцы продолжают бороться с огнем. Фото: правительство Челябинской области

Челябинской области как никогда раньше нужны дожди. Лесными пожарами в регионе охвачено 14 га. Но прогноз пока не вселяет оптимизма.

В субботу, 10 июля, синоптики челябинского гидрометцентра обещаю переменную облачность, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Днем будет жарко +27..+32. Ветер при грозах до 15-20 м/с. Из-за сильного ветра и жары борьба с пожарами только усложнится.

В воскресенье будет чуть прохладнее: ночью +12..+17, днем +20..+25. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.

В ночь на понедельник в Челябинской области будет +10..+15,на крайнем западе до +5. Днем +21..+26. Ветер северный 4-9 м/с.

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