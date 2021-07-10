Фото: Главное управление лесами Челябинской области/vk.com

Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области сообщила актуальную информацию о ситуации с лесными пожарами на утро 10 июля 2021. Общая площадь возгорания в 3 районах области составляет 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 71 строение. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети.

— Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России, — сообщили в МЧС..

На ликвидации лесных пожаров в Челябинской области и защите населенных пунктов задействовано более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда.

Мы собрали последние новости по ситуации с пожарами. Вся самая актуальная информация — в нашей онлайн-трансляции.

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