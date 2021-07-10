Второй день подряд в Челябинской области умирают 13 больных коронавирусом

Среди молодых все больше случаев заражения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал новые цифры по коронавирусу на утро 10 июля 2021. Количество заболевших в суточной статистике выросло еще больше и составило 263 новых случая. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 68 550 случаев заболевания ковидом.

За прошедшие сутки выписаны 107 человек. Всего 62 345 выздоровевших пациентов. На лечении остаются 3038 человек.

— За прошедшие сутки умерло 13 человек. От COVID-19 — 12 человек, от других причин — один человек, — рассказали в минздраве.

Всего умерло 3 125 зараженных коронавирусом. Их них 1 876 скончались непосредственно от ковида.

Специалисты напоминают, что лучшая защите — прививка. Публикуем список мобильных пунктов вакцинации в ТРК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru