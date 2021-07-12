Магнитогорцев напугали сотни пчел, устроившихся над входом в магазин

Пчелы облепили вывеску над входом в супермаркет. Фото: vk.com/magnitkacity

Жители Магнитогорска обратили внимание на необычное для города явление: целый рой пчел устроился на вывеске сетевого супермаркета. Магазин находится в пристрое к дому №174 по улице Советской. Фотографии с сотнями насекомых опубликовали в соцсети.

— Чья потеряшка? Приходи забирай, а то погубят, — пошутил автор снимков.

Магнитогорцыы тут же принялись предлагать разные способы поимки роя и обсуждать, откуда он появился.

— Леса горят, это дикие, либо с деревенской пасеки погорельцев, — предположил один из комментаторов.

(Напомним, все выходные в Челябинской области боролись с лесными пожарами. От огня пострадали два поселка, в том числе 63 дома сгорели в поселке Джабык).

Однако вскоре горожане сообщили, что вход в супермаркет освободился, пчел больше нет на вывеске.

-Ура! Кто-то видимо забрал пчел. Ну и слава богу! Их там нет, — сообщает один из посетителей магазина.

Другие участники обсуждения предположили, что улей просто мигрирует, а на вывеску пчелы временно присели, чтобы отдохнуть.

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