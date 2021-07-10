От домов остались только печи и фундаменты. Фото: читатель КП

Поселок Джабык Карталинского района наиболее сильно пострадал от лесных пожаров, с которыми борются уже третьи сутки. По официальным данным, там сгорели 63 дома. Это 40 домов постоянного проживания и 23 дачи. Практические все — дотла. Многие люди потеряли единственное жилье и все имущество. Там же зафиксирован единственный случай смерти. Читатель КП поделился фотографиями, сделанными сегодня в поселке.

Также мы собрали рассказы и эмоции жителей поселка. Истории можно почитать по ссылке. Сегодня днем губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину об обстановке.

Пострадал и памятник природы. Фото: читатель КП

Сгорела и сельхозтехника. Фото: читатель КП

От построек остались только фундаменты. Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Как отмечают жители, сгорел не весь поселок. Часть домов удалось отстоять. Фото: читатель КП

В Джабыке остались домашние животные. Фото: читатель КП

Во время вечернего заседания оперативного штаба губернатор Алексей Текслер сообщил, что в настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет, тем не менее были зафиксированы отдельные очаги.

Тем не менее, авиация продолжит работу. Там, где возможно ухудшение ситуации, созданы группировки пожарных команд.

— С завтрашнего дня на местах возгорания начнут работу бригады, которые будут расчищать территорию. Дал поручение делать это только вместе с собственниками, так что эта работа тоже организована. Соответственно, это будет находиться в фокусе моего пристального внимания, — подчеркнул Алексей Текслер.

Фото: читатель КП

Сгорели столбы электроопор. Фото: читатель КП

Напомним, по факту лесных пожаров орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.

Фото: читатель КП

Выезд из Джабыка в сторону Запасного. Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

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