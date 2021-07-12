В Челябинске привели в порядок проблемную стелу на въезде в город

Монумент начал разрушаться почти сразу после установки. Фото: администрация Челябинска

Стелу «Челябинск», которая установлена на въезде в город, в окрестностях аэропорта, починили. Об этом сообщил на совещание в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

— Сегодня осуществляется приемка. Работы выполнены в рамках гарантийных обязательств, — уточнил вице-мэр.

Напомним, стелу, символически отмечающую пять въездов в Челябинск, установили в конце 2020 года. Вскоре она начала разрушаться. Искривилось покрытие огромных букв, а плитка рядом с монументом осыпалась. Мэр Наталья Котова поручала провести ремонт памятника.

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