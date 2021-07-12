В Челябинске усилят проверки масочного режима среди пассажиров транспорта и покупателей в магазинах

Работники транспортных предприятий должны будут следить, носят ли пассажиры маски Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Челябинска Наталья Котова поручила активней проверять соблюдение масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Мэр велела обращать внимание на наличие масок не только у водителей и продавцов.

— Нужно с торговыми организациями проговорить вопрос, чтобы на входе стояли их сотрудники и проверяли соблюдение масочного режима. А вы уже проверяете, как отработала торговая организациям или сотрудники автопредприятия, — обратилась Наталья Котова к подчиненным на совещании в мэрии. — Масочный режим пока мало соблюдается и в торговых комплексах, и в пассажирском транспорте, 23-27 процентов — это не соблюдение. Надо усилить и увеличить количество проверок.

— Некоторые ТК изыскивают финансовые возможности и на входе раздают маски, — заметил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов.

— Нужно добиться того, чтобы это было во всех торговых комплексах, магазинах, предприятиях общественного транспорта, потому что количество заболевших увеличивается, — парировала Наталья Котова.

Напомним, по официальным данным за последние сутки в Челябинской области выявили 275 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в регионе стремится к 70 тыс. человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru