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Общество12 июля 2021 10:02

В Челябинске усилят проверки масочного режима среди пассажиров транспорта и покупателей в магазинах

Такое поручение дала мэр Наталья Котова
Елена КОЛЧИНА
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Работники транспортных предприятий должны будут следить, носят ли пассажиры маски

Работники транспортных предприятий должны будут следить, носят ли пассажиры маски

Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Челябинска Наталья Котова поручила активней проверять соблюдение масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Мэр велела обращать внимание на наличие масок не только у водителей и продавцов.

— Нужно с торговыми организациями проговорить вопрос, чтобы на входе стояли их сотрудники и проверяли соблюдение масочного режима. А вы уже проверяете, как отработала торговая организациям или сотрудники автопредприятия, — обратилась Наталья Котова к подчиненным на совещании в мэрии. — Масочный режим пока мало соблюдается и в торговых комплексах, и в пассажирском транспорте, 23-27 процентов — это не соблюдение. Надо усилить и увеличить количество проверок.

— Некоторые ТК изыскивают финансовые возможности и на входе раздают маски, — заметил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов.

— Нужно добиться того, чтобы это было во всех торговых комплексах, магазинах, предприятиях общественного транспорта, потому что количество заболевших увеличивается, — парировала Наталья Котова.

Напомним, по официальным данным за последние сутки в Челябинской области выявили 275 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в регионе стремится к 70 тыс. человек.

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