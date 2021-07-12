Сбер поддержит нацпарк «Таганай» в развитии цифровых технологий

Сбербанк и национальный парк «Таганай» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития экологического туризма.

Со стороны СберБанка документ подписал управляющий Челябинским отделением Денис Чугунов, со стороны парка — исполняющая обязанности директора Эльвина Новоселова. Документ определяет ряд мероприятий, которые будут способствовать цифровизации туристических сервисов парка.

Сбер окажет содействие национальному парку «Таганай» во внедрении в работу новых цифровых технологий и автоматизированных систем, а также поможет наладить учет и анализ турпотока. Кроме того, банк окажет содействие в доработке стратегических и программных документов по развитию экологического туризма для национальных парков «Таганай» и «Зигальга».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Национальный парк «Таганай» — одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Челябинской области. У парка отличная туристическая инфраструктура — визит-центры, экологические тропы, смотровые площадки, и уже сейчас туристы могут воспользоваться при посещении территории мобильными приложениями, интерактивными картами, системой онлайн бронирования и оплаты. Но, учитывая ограниченность парка в финансах и квалифицированных специалистах в сфере IT, данные сервисы проработаны на недостаточно технологичном уровне. Банк готов предложить совершенно новые для парка IT-решения, модернизировать существующие туристические онлайн сервисы, применив весь опыт Сбера в этом вопросе. Уже сейчас нацпарк «Таганай» — лидер в туристической отрасли в регионе и один из лучших в заповедной системе России, надеюсь, наше сотрудничество укрепит позиции парка и позволит впоследствии тиражировать решения Сбера в других заповедниках и национальных парках, активно развивающих туризм.

Эльвина Новоселова, и.о. директора ФГБУ «Национальный парк «Таганай»:

— Таганай и Сбер объединяет многолетнее партнерство. Вместе мы уже реализовали ряд ярких проектов — волонтерские акции, «Зеленый Марафон», корпоративные мероприятия, поэтому данное соглашение — логичное развитие наших взаимоотношений. Мы знаем, насколько Сбер продвинут в цифровых технологиях, и очень рассчитываем на его содействие в совершенствовании наших онлайн-услуг.

Более того, сейчас мы ведем работу по детальной проработке программы по развитию туризма в национальных парках «Таганай» и «Зигальга». Проект требует разработки мастер-планов и других сопутствующих документов, специалисты Сбера готовы подключиться к этой работе, и в том числе об этом мы договорились в нашем соглашении.

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