В Челябинскую область доставили почти 23 тыс. новых доз «Спутника V»

Следующую партию вакцины ожидают через несколько дней Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (другое название «Спутник V»). Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в партии 22 тыс. 950 доз. Вакцину передадут в медучреждения региона по заранее утвержденным маршрутам.

В ближайшие дни в Челябинской области рассчитывают получить еще одну партию «Спутника V» — на этот раз 25 тыс. доз.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Общее количество заболевших уже стремится к 70 тыс. человек. Только за последние сутки обнаружили 275 новых случаев Covid-19.

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