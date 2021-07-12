От лесных пожаров в Челябинской области пострадали два памятника природы

От огня пострадали тысячи гектаров леса. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Лесные пожары на юге Челябинской области затронули два памятника природы регионального значения. Это Джебык-Карагайский бор и Аненский заказник.

Ущерб пока сложно оценить, эксперты займутся этим после того, как угроза новых пожаров минует.

— Сотрудники министерства экологии и ученые дадут оценку причиненного природе вреда и предложат мероприятия по реабилитации природной территории с целью воссоздания экосистемы, — рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Он добавил, что спасатели, лесники, работники, ОГУ «Особо охраняемые природные территории» и волонтеры во время пожаров занимались не только борьбой с огнем, но и спасением диких животных. После реабилитации зверей выпускали на волю.

Напомним, из-за лесных пожаров в Челябинской области прошедшие выходные сгорели дома в двух поселках. Из горящего леса сотрудники МЧС вытащили потерявшегося олененка.

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