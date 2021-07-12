Пострадавшим от пожара в Челябинской области организовали сбор продуктов и вещей первой необходимости

Последствия огненной катастрофы в селе Джабык Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Челябинской области организовали сбор продуктов и товаров первой необходимости для пострадавших от пожаров в Карталинском районе. Пункты приема открыты в Челябинске и Магнитогорске, также идет сбор денежных средств.

В селе Джабык и Запасное языки пламени уничтожили более 70 жилых домов. Из-за экстренной эвакуации люди хватали только самое необходимое, а кто-то и вовсе был в отъезде и все имущество сгорело.

Каждый неравнодушный житель региона прямо сейчас может помочь пострадавшим продуктами (чай, кофе, сахар, консервы, крупы), постельным и нижним бельем, бытовой химией, мыльными принадлежностями, а также чайниками, кастрюлями и посудой, бытовой техникой, мебелью. У людей нет даже резиновых сапог, чтобы разобрать завалы и найти то, что уцелело.

Уничтоженный пламенем участок одного из местных жителей Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Пункты сбора в Челябинске:

–ул. Сони Кривой 75А, офис 608 (Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»);

–ул. Энгельса 39 («Дом дружбы народов»);

–ул. Смирных, дом 21а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району г. Челябинска);

–ул. 1-ой Пятилетки, дом 43 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району);

–ул. Плеханова, дом 43б (Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району);

–ул. Коммунистическая, дом 8а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району);

–ул. Трубников, дом 59 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району);

–ул. Островского, дом 30 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району);

Пункты сбора в Магнитогорске:

–ул. Грязнова, дом 44/3 (Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района г. Магнитогорска);

–пр. Ленина, дом 138 (Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района г. Магнитогорска);

–пр. Металлургов, дом 3/1 (Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Магнитогорска).

В Карталинском районе также есть телефон горячей линии: 8 (351 33) 5-59-91.

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