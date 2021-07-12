Пострадавшим от пожара в Челябинской области организовали сбор продуктов и вещей первой необходимости

Последствия огненной катастрофы в селе Джабык
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
В Челябинской области организовали сбор продуктов и товаров первой необходимости для пострадавших от пожаров в Карталинском районе. Пункты приема открыты в Челябинске и Магнитогорске, также идет сбор денежных средств.
В селе Джабык и Запасное языки пламени уничтожили более 70 жилых домов. Из-за экстренной эвакуации люди хватали только самое необходимое, а кто-то и вовсе был в отъезде и все имущество сгорело.
Каждый неравнодушный житель региона прямо сейчас может помочь пострадавшим продуктами (чай, кофе, сахар, консервы, крупы), постельным и нижним бельем, бытовой химией, мыльными принадлежностями, а также чайниками, кастрюлями и посудой, бытовой техникой, мебелью. У людей нет даже резиновых сапог, чтобы разобрать завалы и найти то, что уцелело.
Уничтоженный пламенем участок одного из местных жителей
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Пункты сбора в Челябинске:
–ул. Сони Кривой 75А, офис 608 (Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»);
–ул. Энгельса 39 («Дом дружбы народов»);
–ул. Смирных, дом 21а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району г. Челябинска);
–ул. 1-ой Пятилетки, дом 43 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району);
–ул. Плеханова, дом 43б (Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району);
–ул. Коммунистическая, дом 8а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району);
–ул. Трубников, дом 59 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району);
–ул. Островского, дом 30 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району);
Пункты сбора в Магнитогорске:
–ул. Грязнова, дом 44/3 (Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района г. Магнитогорска);
–пр. Ленина, дом 138 (Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района г. Магнитогорска);
–пр. Металлургов, дом 3/1 (Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Магнитогорска).
В Карталинском районе также есть телефон горячей линии: 8 (351 33) 5-59-91.
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