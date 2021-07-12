Осы сделали улей на площадке детского сада в Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе (Челябинская область) огромный рой ос захватил веранду детского сада по улице Олимпийская, 7. Администрация учреждения самостоятельно убрать улей не смогла, потому что без защитных костюмов делать такое очень опасно. На место происшествия вызвали спасателей Миасского отряда.

— Чаще всего пик активности ос приходится на август, но погода нынешнего лета непредсказуема и преподносит такие сюрпризы. Попытки самостоятельно справиться с насекомыми – очень опасны не только для здоровья, но и для жизни. Только в специальном костюме дежурная смена Миасского отряда смогла подойти к месту расположения гнезда, обработать рой специальными препаратами, а также очистить и обезопасить место для прогулок детей, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Смотреть видеосюжет Осы сделали улей на площадке детского сада в Челябинскй области

Тем временем жители Магнитогорска обратили внимание на необычное для города явление: целый рой пчел устроился на вывеске сетевого супермаркета. Магазин находится в пристрое к дому №174 по улице Советской. Фотографии с сотнями насекомых вызвали в соцсетях большой резонанс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru