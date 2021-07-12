В Челябинской области коронавирусом стали чаще болеть младенцы

Эпидемиологическая ситуация в регионе до сих пор остается неблагополучной. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Роспотребнадзор по Челябинской области опубликовал отчет об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе. Как следует из документа, обстановка до сих пор остается неблагополучной. Кроме того, за прошедшую неделю увеличился рост заболевания COVID-19 среди младенцев.

— Отмечается рост заболеваемости по всем возрастным группам, особенно в группе до 1 года – в 1,7 раза, 7-14 лет – в 1,9 раза, 1-6 лет – в 1,4 раза, 15-17 лет – в 1,3 раза, 18-29 лет – в 1,5 раза, 30-49 лет – в 1,3 раза, меньше всего в группе 50-64 лет – в 1,1 раза, старше 65 лет – в 1,2 раза, — говорится в сообщения Роспотребнадзора.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус выявили у 275 человек. Всего с начала пандемии подтвердилось 69 092 случаев заболевания.

Напомним, в понедельник, 12 июля. в Челябинскую область поступила новая партия вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (другое название «Спутник V»). Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в партии 22 тыс. 950 доз. Вакцину передадут в медучреждения региона по заранее утвержденным маршрутам.

В ближайшие дни в Челябинской области рассчитывают получить еще одну партию «Спутника V» — на этот раз 25 тыс. доз.

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