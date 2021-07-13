На Тургояке во время шторма спасли участников международных соревнований

С середины озера пришлось спасать группу спортсменов. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Помощь спасателей потребовалась 10 июля участникам международных спортивных состязаний на озере Тургояк.

В серии заплывов на открытой воде X-WATERS Ural 2021 участвовали более тысячи спортсменов из разных стран. Через несколько часов после открытия соревнований погода резко изменилась. Похолодало, полил дождь и усилился ветер, подняв на озере волну высотой до метра. В воде в это время находились несколько десятков человек.

Пловцы, находившиеся ближе к берегу, сумели самостоятельно выбраться на сушу. Но группа спортсменов оказалась в 2-3 километрах от берега.

— Спасатели на протяжении всей трассы собирали терпящих бедствие, обессилевших участников и эвакуировали их на берег. Всего за несколько часов было спасено 13 человек, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.

Когда шторм утих, соревнования продолжились. По данным поисково-спасательной службы, спортсмены смогли завершить заплывы без дальнейших происшествий.

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