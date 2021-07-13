СберБанк и «Уралэнергосбыт» подписали соглашение о внедрении высокотехнологичного обслуживания

Сбербанк и «Уралэнергосбыт» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Документ подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик и финансовый директор ООО «Уралэнергосбыт» Анна Смирницкая на международной промышленной выставке «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021.

Согласно условиям соглашения, Сбер рассматривает «Уралэнергосбыт» как стратегического партнера и предлагает внедрить в деятельность предприятия современные цифровые технологии на основе искусственного интеллекта.

В частности, это сервисы по распознаванию и синтезу речи, разработанные компаниями экосистемы Сбера, которые могут использоваться для роботизации рутинных операций по обзвону клиентов. Это позволит повысить качество обслуживания клиентов «Уралэнергосбыт», снизить издержки компании и повысить эффективность работы сотрудников.

Еще одно направление интеграции — установка банкоматов Сбербанка на территории «Уралэнергосбыт» и терминалов самообслуживания поставщика ресурсов в офисах банка.

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