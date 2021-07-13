Власти предложили законсервировать обнаруженную в центре Челябинска мостовую Соборной площади 18-19 века

Горожане предлагали спрятать находку под стекло. Фото: АННА ВОЛКОВА

Власти предложили законсервировать бывшую мостовую Соборной площади, которую обнаружили при прокладке подземного кабеля на площади Ярославского. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. Это значит, что там не должно проводиться никаких работ и место в будущем может стать экскурсионным.

— Проект по консервации выявленного объекта направлен в Госкомитет, — рассказали в администрации. — Его судьба будет решаться позже.

Бывшую мостовую Соборной площади 18-19 вв. обнаружили в конце мая, когда на улице Труда за трамвайными линиями начали прокладывать подземный кабель для строительства тяговой подстанции в Центральном районе.

Челябинцы предлагали разные варианты для сохранения памятника истории. Например, накрыть мостовую стеклом и сделать подсветку, чтобы жители и гости города могли приходить на это место. В Госкомитете объясняли, что варианты музея с мостовой под открытым небом рассмотрят специалисты-археологи при разработке плана спасательных работ.

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