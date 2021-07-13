Запасайтесь терпением: в Челябинске начался последний этап отключения горячей воды

В домах трех районов Челябинска отключат воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске с 13 июля начинается четвертый этап опрессовок. Он коснется более 500 зданий. Среди них 487 многоэтажек, 38 детсадов, 17 учебных и 12 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Горячей воды в них не будет до 27 июля.

Опрессовки проводятся в течение двух недель. В мэрии уверяют, что если замечаний не будет выявлено, то воду дадут раньше. Если же потребуется дополнительный ремонт, то без горячей воды придется обходиться дольше.

Кстати, после первого этапа подготовки к отопительному сезону вовремя не включили водоснабжение в 272 жилых домах. А жителям на Тополиной аллее в конце опрессовки и вовсе объявили, что необходим серьезный ремонт и горячую воду дадут только после него.

Список домов, где отключили горячую воду из-за опрессовки, смотрите по ссылке.

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