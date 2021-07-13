В Челябинской области за день выявили 281 новый случай коронавируса

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировали 281 новый случай коронавируса. На лечении сейчас находятся 3475 пациентов.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день скончались 14 больных коронавирусом. Жизни 13 из них унесла ковидная пневмония, еще один умер от сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 69 тыс. человек, умерли более 3 тыс. больных.

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