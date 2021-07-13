В Челябинске потратят 1,9 млрд рублей на покупку автобусов

Челябинские власти намерены покупать только зеленые автобусы. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске объявили о закупке 150 автобусов для пополнения городского парка общественного транспорта. На приобретение машин готовы потратить 1,9 млрд рублей из бюджета.

Закупку планируют осуществить двумя партиями: 40 автобусов, работающих на сжиженном газе и еще 110 автобусов, потребляющих сжатый газ.

Согласно размещенной на официальном портале госзакупок документации, все 150 машин обязаны быть низкопольными и новыми — 2021 года выпуска. В каждом из автобусов от 25 до 30 посадочных мест. Кроме того каждый салон должен быть оборудован кондиционером и точкой раздачи Wi-Fi.

Во всех автобусах на сжатом газе (их планируют купить 110) будут также USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств и не менее одного места для пассажиров с ограниченными возможностями,

В конкурсной документации отдельно оговаривается, что кузовы всех автобусов должны быть покрашены в зеленый цвет.

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