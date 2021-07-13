«Ремонт крыши через фонд капремонта – законно и быстро»: омбудсмен Челябинской области о том, кто будет возмещать ущерб погорельцам Залесья

Выяснять, виноват застройщик и районная администрация, может только суд по заявлению пострадавших Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ремонт крыши сгоревшего дома в поселке под Челябинском за счет средств капремонта (а по факту за счет жильцов) — это законно и быстро. Такую позицию высказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в эфире радио «Комсомольская правда».

— Осуществление капремонта в случае ЧС за счет средств фонда капремонта прямо предусмотрено Жилищным кодексом РФ. И сделано это в том числе для того, чтобы оперативно решать все эти вопросы, — говорит Юлия Сударенко. — Возмещение ущерба — это гражданско-правовые отношения и защита прав осуществляется в судебном порядке. И вы знаете, что это небыстро. А людям необходимо жить в этом доме сейчас. Поэтому тот вариант, который предложен, законен и направлен на то, чтобы сделать это быстро.

Она добавила, что желание пострадавших «наказать» администрацию и застройщика и взыскать с них ущерб с юридической точки зрения возможно осуществить только через суд.

— Если пострадавшие пойдут таким путем, то каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые ссылается в суде. В данном случае помимо ущерба, который наступил, нужно будет доказать причинно-следственную связь. Суд возложит возмещение ущерба на лицо, которое действительно виновно в причинении ущерба, что будет достаточно сложно доказать. Ведь причина — удар молнии.

По словам уполномоченного, определять, нужен или нет громоотвод на доме, должны специалисты, нужна техническая экспертиза.

— До 2018 года (дом 3 на Еловой введен в эксплуатацию в 2013 году) в градостроительном кодексе не было требования к проведению госэкспертизы при приемке, — добавила Юлия Сударенко. — И сейчас с уверенностью сказать, кто виноват, может только суд. Но я уверена, что администрация района и Минстрой делают все возможное. И сейчас от людей зависит то, как быстро будет проведен ремонт крыши.

По словам Юлии Сударенко, для того, чтобы регоператор приступил к ремонту крыши, нужен еще только один документ — решение собрания собственников. А чтобы он появился, необходим кворум, для которого, по ее словам, не хватает всего двух голосов.

Накануне жители дома на Еловой, 3 рассказали, что все-таки подписали все документы, так как выбора у них нет — жить где-то надо, а квартиры заливает при каждом дожде. Регоператор капремонта в Челябинской области подтвердил КП-Челябинск, что готовит приказ в рамках 529 постановления, а после приступает к разработке проектной документации, которая будет выдана на утверждение собственникам. И только потом начнутся строительно-монтажные работы.

— Мы не подписывали, потому что пытались выяснить, почему не ищут виновных, почему не наказывают управляющую компанию, которая принимала этот дом у застройщика и за 8 лет эксплуатации не могла обнаружить, что возможна такая ситуация. Почем у нас нет пожарных лестниц? Непонятно, были ли вообще обработаны деревянные стропила! Грубо говоря, соломенная крыша. Никто не пытался задуматься и проверить, безопасно ли это! А если бы короткое замыкание или окурок? — возмущается жительница дома Ольга Ленева.

Жильцы написали несколько жалоб, в том числе в Следственный комитет. Но дожди продолжают жителей заливать, поэтому искать виновных и строить крышу они решили параллельно. А потом, после получения экспертиз и заключений, уже через суд взыскивать с виновника ущерб.

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