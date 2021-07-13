Видео ДТП со скорой помощью в Челябинске 13 июля 2021 сняла камера видеонаблюдения

В скорой были пациенты с ковидом
Камера «Интерсвязи» засняла момент аварии со скорой помощью на улице Энгельса.
На видео заметно, что скорая завершала маневр — поворачивала на улицу Коммуны в сторону сквера на Алом поле в момент, когда пошел встречный поток. Именно в этот момент в машину влетела Volkswagen Polo. От удара скорая опрокинулась. Машина скорой помощи, насколько позволяет судить качество видео, ехала без проблесковых маячков.
Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ
— Присутствующие на месте сотрудники МЧС сказали, что в машине скорой в момент столкновения находились два пациента. Их оперативно «перевели» в другую машину, — передает с места случившегося корреспондент КП-Челябинск. — Столкновение произошло с Volkswagen Polo. На месте три машины скорой помощи и две пожарных, четыре полиции. Очевидцы говорят, что водитель легковушки въехал в бок скорой, после чего она оказалась на боку.
Подробности — в материале КП-Челябинск.
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