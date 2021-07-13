В Челябинске скорую, попавшую в ДТП, поставили на колеса под аплодисменты

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Опрокинувшуюся в результате столкновения с легковушкой машину скорой помощи поставили на колеса. Помог это сделать мимо проезжающий водитель эвакуатора. Его об этом попросили сотрудники ГИБДД.

— Прохожие и очевидцы случившегося хлопали эвакуаторщику, когда он поставил машину скорой помощи на колеса, — передает с места ДТП корреспондент КП-Челябинск. — Водитель скорой в антиковидном костюме снова сел за руль.

Напомним, авария произошла днем 13 июля на пересечении улиц Энгельса и Коммуны. Столкнулись, по предварительным данным, Volkswagen Polo и машина скорой помощи. Водитель последней рассказал, что вез двоих пациентов с подозрением на коронавирус. Их оперативно пересадили в другой автомобиль. В минздраве обещают прокомментировать случившееся позднее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru