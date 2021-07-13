Пациентов скорой, упавшей на бок в результате ДТП в Челябинске, везли в ковидный госпиталь

Скорая везла пациентов в ковидный госпиталь. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Бригада скорой медицинской помощи, попавшая в ДТП 13 июля в центре Челябинска, везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов после проведения КТ-исследования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы, — рассказали в ведомстве. — Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля Volkswagen от медицинского осмотра отказались. Пациенты скорой доставлены в городскую больницу №8 Челябинска.

Авария произошла 13 июля в 12:50 на пересечении улиц Энгельса и Коммуны. Столкнулись Volkswagen Polo и машина скорой помощи.

— Водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1973 года рождения, при повороте налево, и 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в прямом направлении, совершили между собой столкновение, после чего автомобиль ГАЗ совершил опрокидывание, — рассказали в приес-сслужбе управления ГИБДД по Челябинску. — Два пассажира скорой помощи продолжили свой путь в медицинское учреждение на другом автомобиле СМП.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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