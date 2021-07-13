В Челябинской области из-за последствий лесных пожаров отменили Парижский полумарафон

Фото: Парижский полумарафон - 2021/vk.com

Парижский полумарафон, запланированный на 14 августа, был отменен из-за лесных пожаров, которые бушевали на прошлой неделе. Как объяснили организаторы, огонь не обошел стороной трассу, подготовленную для забега.

— Необходимо время, чтобы определиться с новым маршрутом и подготовить его для безопасного старта всех участников. Поэтому мы приняли решение перенести забег на 2022 год, — сообщили организаторы на странице полумарафона в соцсетях.

Для зарегистрированных в забеге участников организаторы предлагают два варианта:

1) Сохранить слот для участия в следующем году.

2) Вернуть деньги за слот. Для этого необходимо написать на почту: paris@myrace.info .

По словам организаторов, дата проведения следующего Паржиского полумарафона будет объявлена позже.

СПРАВКА КП

Парижский полумарафон является брендом Южного Урала, который известен не только в России, но и за ее пределами. Забег начинался как социальный проект с 240 участников, но число желающих пробежаться по сельским улицам в селе Париж росло с каждым годом.

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