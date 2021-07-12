Вернулись, а дома нет: репортаж из поселка Джабык, пострадавшего от пожара в Челябинской области

Большая часть домов уничтожена полностью Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сгоревшие дома в Джабыке — как кадры из постапокалиптического кино. Некоторые постройки еще тлеют. Гарь разносит ветром. Этот запах еще долгое время остается комом в горле. Мы приехали в поселок, который больше всего пострадал от лесных пожаров, чтобы вместе с жителями вернуться, но уже на пепелище.

АДУШКА

Женщина лет 60-ти плачет: все сгорело, баню недавно построили. На обломках шифера появляется кошка, в ее больших зеленых глазах страх и ужас.

— Адушка! Жива! Ада! — восклицает женщина, увидев родную животинку. — Даже покормить нечем.

Кошка напугана и не дается в руки, но далеко от дома не убегает, ходит по пеплу. У нее были котята, но, судя по всему, они не выжили.

Валентина обрадовалась, увидев живой свою кошку по кличке Ада Фото: Кирилл САДЫКОВ

После пожара кошка очень боится людей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подходим к сгоревшим постройкам на другой улице. На пожарище — разбитая посуда и футбольный мячик. В доме жили дети. Позже подходит хозяйка. Валентина всю жизнь прожила в Джабыке, а этот дом купили всего пять лет назад.

— Материнский капитал получила на ребенка, купила тут дом. У меня двое детей: одному 15, другой шесть. Когда все произошло, меня дома не было, мы в Магнитке были. Свинья, кролики, цыплята сгорели. Маленько поросят поймали. Лошадь убежала, корова. Мы в чем были, в том и остались.

В этом доме на улице Мира жила семья с двумя детьми Фото: Кирилл САДЫКОВ

КАК ГОРЕЛА «МОСКВА»

Дом по соседству — как заколдованный — стоит целый и невредимый. Хозяев мы не застали. Как оказалось, это дача.

Молодая девушка по имени Арина еще недавно помогала тушить пожар буквально подручными средствами.

— Наша улица в порядке. Мы отстояли ее. Ведрами, вениками березовыми тушили, с тряпками ходили. Если бы огонь перешел через трассу, у нас бы все сгорело. Мы ходили, поливали водой там, — рассказала Арина Лунева. — Очень страшно было. Там, где «Москва», все горело, улица Мира — все черное было.

Молодых людей, как Арина, мало. В основном — пенсионеры Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Москва? — переспрашиваю удивленно.

— Ну, мы так улицы называем — там, где улица Мира, большая дорога, там за трассой, — ответила Арина.

Сгорели машины и техника. Как в страшном фильме Фото: Кирилл САДЫКОВ

У кого-то сгорел снегоход Фото: Кирилл САДЫКОВ

БРОСИЛА КОСТЫЛЬ И ПОШЛА ТУШИТЬ

Большинство пострадавших собрались в местной школе — там начали принимать заявления от жителей на оказание материальной помощи. Они встречают знакомых и обсуждают случившееся. Рассказывают, как спасали свое имущество. Большинство — люди в возрасте.

— Я после операции хожу на костылях. Один костыль бросила и бегала, — эмоционально рассказывает Екатерина Ильинична. — Мы уже вещи сгрузили, но решили остаться. Если бы мы уехали, у нас бы дом сгорел! Стояла наша пожарка, наливала воду в лейки, и мы бегом носили. Была вода накачена, чтобы огороды поливать, мы ее вылили. Свет-то отключили, мы потом, правда, договорились, чтоб ненадолго дали электричество на нашей улице. По четыре ведра качали и выключали, потому что воды не было в скважинах. Две ночи дежурили. Лавочки вынесли и сидели на улице.

Женщина на костылях тушила огонь с помощью лейки Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Телевизор и петуха успел вынести, — с усталой улыбкой рассказывает мужчина, представившийся Костей. — Серьезно говорю: телевизор и петуха, собака еще живая осталась. 10 минут и все: один фундамент остался. К друзьям поехали.

Костя успел спасти петуха и телевизор Фото: Кирилл САДЫКОВ

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ

Тем временем жители продолжают приходить. Коридор полон народу с бумагами в руках. Вопросов много, людям все разъясняют.

— Надо номер счета вашего, — поясняет женщине мужчина в пиджаке.

— У меня карта к телефону привязана. Можно по номеру?

— Нет, нужны реквизиты.

Очередь на подачу документов Фото: Кирилл САДЫКОВ

В одном из кабинетов школы собирают продуктовые наборы для нуждающихся. На партах стопками сложены пачки макарон и круп, есть и домашние заготовки. Помогают все: и неравнодушные люди, и предприниматели.

— Собираем коробку для многодетной матери, сейчас она в Карталах. У них все сгорело.

Продукты развозят нуждающимся Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заходит молодой мужчина, просит обезболивающее. Жалуется, что обжег руки.

— Свой-то дом отбил, а чужие дома… У меня трактор свой, перепахивал землю. На руках ожоги, — вздыхает Данил.

У Данила обгорели руки Фото: Ирина ФАДЮШИНА

ОТСТОЯЛИ БОЛЕЕ 1800 ДОМОВ

На выезде из поселка продолжают тлеть пеньки — дымятся, шипят. Хочется вылить единственную бутылку воды, чтобы затушить хотя бы один из них. Воздух свежий, чистый, но тут же перемешивается с запахом дыма. Начавшийся накануне дождь помог пожарным, которые проделали колоссальную работу, чтобы спасти поселки.

Даже во время дождя пеньки в лесу продолжают тлеть Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

У кого-то сгорел снегоход Фото: Кирилл САДЫКОВ

Курицы бегают по выжженному лесу в поисках чего бы поклевать Фото: Кирилл САДЫКОВ

Общая площадь, пройденная огнем, составила более 14 тыс. га. В Джабыке и Запасном сгорели десятки построек. При этом удалось отстоять более 1800 жилых домов. Предварительная причина — сухие грозы.

— Зачастую пожар принимал форму огневого шторма. По всем расчетам огневые штормы невозможно потушить. Силы и средства подразделений пожарной охраны необходимо затачивать на защиту не горящих зданий и сооружений. Удалось отстоять более 1800 жилых домов, — рассказал замминистра МЧС России Илья Денисов.

Размер единовременной материальной помощи пострадавшим составляет 10 тыс. рублей. Принято 295 заявлений, деньги уже начали перечислять. Кроме того, за частичную утрату имущества будет выплачено 50 тыс. рублей, за полную — 100 тыс. рублей. Выплаты предоставляются из расчета на каждого члена семьи. Поступили заявления от 13 человек.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ И НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Также глава региона обозначил главную задачу: быстро начать восстанавливать дома людей в поселках Джабык и Запасное.

— В первую очередь, мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать, — рассказал министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе.

В воскресенье у Джабыка стоял пожарный поезд Фото: Кирилл САДЫКОВ

У дороги за поселком лес выгорел по обе стороны Фото: Кирилл САДЫКОВ

Авиация стала большим подспорьем при тушении пожара Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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