15 июля «САМОЦВЕТЫ» вновь разыграют 180 тысяч рублей

Второй промежуточный этап акции «3 миллиона в добрые руки» состоится завтра, 15 июля, в атриуме ТРК «Горки». Старт в 19:00. За победу будут бороться участники, зарегистрировавшие свои купоны с 11 июня по 14 июля.

Кроме основного действа гостей мероприятия ждут дополнительные приятные подарки от сети салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ». Для тех, кто не сможет прийти в «Горки» в назначенное время, организуют прямую трансляцию в Инстаграм-аккаунте.

Отметим, что победители первого розыгрыша уже забрали свои призы. Размеры выигрышей колебались от 370 до почти 72 тысяч рублей, так как величина приза равна сумме, потраченной на покупку ювелирных украшений в салонах «САМОЦВЕТЫ».

Напомним, чтобы испытать свою удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте и следить за результатами.

Кто станет следующими счастливчиками, узнаем 15 июля в 19:00 в ТРК «Горки».

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