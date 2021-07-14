Андрей Барышев встретился с жителями Металлургического района

Уютный зеленый двор на улице Первого Спутника, 25 после реконструкции стал местом притяжения жителей близлежащих домов. Еще бы! Ведь теперь здесь созданы замечательные условия для местных ребятишек: есть детская площадка, песочница, качели, спортивные приспособления. Да и люди старшего поколения тоже очень рады преображению двора, теперь они могут сидеть на удобных лавочках и присматривать за своими внуками.

Чтобы не только поделиться радостью, но и рассказать о проблемах, жители пригласили на встречу депутата Госдумы Андрея Барышева, который родился и вырос в Металлургическом районе и знает здесь каждый уголок.

Народный избранник оценил результаты работы подрядчиков и отметил, что программа «Комфортная городская среда» реализуется за счет средств налогоплательщиков.

— Эта программа хорошо себя зарекомендовала, и ежегодно регионы получают федеральные средства на ее реализацию. Программа финансируется за счет бюджета. А это наши с вами налоги. Кроме благоустройства дворовых территорий она подразумевает обустройство парков и скверов, общественных пространств. И это тоже федеральные средства, а не личный вклад и заслуга какого-то одного депутата, — отметил Андрей Барышев.

Жители попросили народного избранника разобраться с подвалом, где собирается молодежь и люди без определенного места жительства, они шумят по ночам, выпивают и мешают отдыхать. Также пока не решен вопрос с освещением двора — установленные над подъездами фонари не справляются и вечером двор погружается в темноту. По словам Андрея Барышева, полномочия по решению вопроса, связанного с освещением, принадлежат районной администрации, которая должна поставить фонари на баланс и обслуживать их.

В любом случае встреча получилась доброжелательной и продуктивной. Андрей Викторович поблагодарил жителей за приглашение и пообещал оперативно реагировать на все обращения.