Врач-терапевт назвала главные правила безопасного отдыха во время пандемии

Туристическая отрасль делает все возможное, чтобы мы снова могли отдыхать, не опасаясь за свое здоровье. В аэропортах и на вокзалах установлены бесконтактные термометры и тепловизоры, вводят экспресс-тестирования на COVID-19. Однако коронавирусная инфекция — не единственная опасность на отдыхе. О ключевых правилах безопасного отдыха рассказала Анастасия Луканина, врач-терапевт «Инвитро».

Независимо от того, какой вы планируете отдых — в городе или на море, важно соблюдать общие правила: защищаться от солнца, соблюдать правила гигиены, не злоупотреблять алкоголем и использовать индивидуальные меры защиты от заражения коронавирусом. Что важно запомнить?

Солнце одинаково опасно и на море, и в городе

В условиях городской среды нет естественной вентиляции, повышена загазованность и запыленность. На море нет подобных обстоятельств, однако, там сгореть на солнце легче. Капли воды, попавшие на кожу, работают как микропризмы и усиливают эффект солнца.

Необходимо всегда пользоваться средствами с SPF фильтрами, особенно людям с родинками, папилломами, заболеваниями кожи (акне, экзема и другими). Прямое УФ-излучение может негативно повлиять на собственные клетки и спровоцировать их озлокачествление. Коротко о том, как выбрать средство с SPF:

• если кожа светлая, нужна степень защиты 50+. Людям с более темной кожей защита тоже нужна, но SPF может быть и меньше — 15 или 20;

• важно выбирать солнцезащитный крем с надписью на этикетке «широкий спектр» — он будет экренированть лучи UVB и UVA, с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 15 (и до 50);

• в составе солнцезащитных средств не должно быть оксибензона (бензофенона), ретинилпальмитата, парабенов, вазелина или минерального масла. Отдавайте предпочтение солнцезащитным кремам с механическими УФ-фильтрами (оксида цинка или диоксида титана);

• оптимальный вариант — это сочетание физических и химических фильтров. Ищите на ваших баночках оксид цинка, диоксид титана, авобензон с мексорилом или тиносорб. Это эффективные современные длительно действующие фильтры «широкого спектра», защищающие как от UVA, так и о UVB-лучей;

• отдавайте предпочтение солнцезащитным средствам в форме крема, молочка или лосьона, а не спрея.

Соблюдение правил гигиены — профилактика пищевых отравлений

Не стоит есть сомнительные продукты, предпочтение лучше отдавать еде и воде в фабричной упаковке. Специалисты также не советуют употреблять напитки со льдом — он часто готовится из сырой воды, а замораживание не поможет избавиться от потенциальных возбудителей. Для того, чтобы избежать отравлений, фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, желательно замачивая на 10-15 минут.

Употребление алкоголя в жару повышает риск обезвоживания и тепловых ударов

Многие люди стремятся избавиться от жажды с помощью больших объемов пива. Но охлаждающее действие напитка длится не больше нескольких минут и человеку снова хочется пить. В организме меняется естественная терморегуляция, которая ухудшается мочегонным действием спиртного и ускоряет обезвоживание. Также при употреблении алкоголя в жаркую погоду повышается кровяное давление. На сосуды и сердце оказывается избыточная нагрузка, которые в жару и так активно функционируют для охлаждения организма.

Берегите глаза во время купания

В чистом пресном водоеме это не причиняет вреда. В ванне или бассейне может возникнуть легкая резь в глазах от остаточного хлора. В море все зависит от содержания соли: вода океанической солености способна вызвать жжение, однако это тоже не опасно. В Мертвом море открывать глаза категорически не рекомендуется: не исключено поражение роговицы. Нырять с открытыми глазами не следует и вблизи сбросов сточных вод, в местах массовых купаний, поскольку слизистая глаз более проницаема для болезнетворных микроорганизмов, чем кожа.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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