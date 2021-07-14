В Миассе бухгалтер ресторана присвоила 650 тыс. рублей

По версии следствия, бухгалтер растратила 650 тыс. рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

45-летнюю жительницу Миасса подозревают в растрате. Женщина работала бухгалтером в одном из городских ресторанов. Она несколько раз снимала деньги с принадлежащей ресторану банковской карты и тратила на собственные нужды. По версии следствия, женщине удалось похитить более 650 тыс. рублей. Затем владелец ресторана заметил недостачу и заявил в полицию.

— На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

. Уголовное дело бывшего бухгалтера будет рассматривать Миасский городской суд. Если вина горожанки подтвердится, женщине будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в Челябинске задержали во время получения взятки замначальника Пенсионного фонда. Александра Орехова поместили под домашний арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru