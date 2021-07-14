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Происшествия14 июля 2021 8:32

В Миассе бухгалтер ресторана присвоила 650 тыс. рублей

Женщине грозит шесть лет тюремного заключения
Елена КОЛЧИНА
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По версии следствия, бухгалтер растратила 650 тыс. рублей

По версии следствия, бухгалтер растратила 650 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

45-летнюю жительницу Миасса подозревают в растрате. Женщина работала бухгалтером в одном из городских ресторанов. Она несколько раз снимала деньги с принадлежащей ресторану банковской карты и тратила на собственные нужды. По версии следствия, женщине удалось похитить более 650 тыс. рублей. Затем владелец ресторана заметил недостачу и заявил в полицию.

— На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

. Уголовное дело бывшего бухгалтера будет рассматривать Миасский городской суд. Если вина горожанки подтвердится, женщине будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в Челябинске задержали во время получения взятки замначальника Пенсионного фонда. Александра Орехова поместили под домашний арест.

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