Суд избрал меру пресечения для замначальника Пенсионного фонда Челябинской области

Александр Орехов контролировал работы по капитальному строительству в ПФР. Фото: ПФР по Челябинской области
Тракторозаводский районный суд избрал меру пресечения замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александру Орехову. Ближайшие два месяца он проведет под домашнем арестом. Об этом ходатайствовал следователь, сообщили в суде.
Орехов против меры пресечения не возражал.
— Судья, оглашая материалы дела, сказал, что есть чистосердечное признание, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе суда.
Напомним, Александра Орехова поймали с поличным при получении взятки 3,1 млн рублей. Как сообщили в следственном комитете, представитель частной охранной организации заплатил ему за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений Пенсионного фонда.
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