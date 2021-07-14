Пошел за камыши и пропал: в окрестностях Троицка утонул рыбак

Доставать тело утонувшего рыбака из карьера пришлось спасателям. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Двое жителей поселка Гончарка отправились на рыбалку на карьер в пригороде Троицка. Один из рыболовов отправился ставить «морду». Он зашел за камыши и пропал. Оставшийся на берегу рыбак долго звал напарника, затем пошел искать. В отдалении от берега он увидел тело утонувшего товарища.

Извлечь погибшего рыбака из воды не удалось без помощи спасателей. Те в гидрокостюмах вошли в воду, перенесли тело на берег и передали полицейским.

— Хотя расстояние от берега было незначительным, глубина оказалась достаточно большой — около трех метров, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.

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