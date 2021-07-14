В Челябинске заварили люк после того, как в него провалился ребенок

Ребенок провалился в колодец инженерных сетей. Фото: Прокуратура Челябинской области

Ребенок упал в инженерный колодец в сквере на улице Тернопольской в Челябинске. Мальчик ступил на канализационный люк, а тот оказался неплотно закрыт и перевернулся. Ребенок провалился под землю. Серьезных травм удалось избежать, но родители мальчика обратились с жалобой в прокуратуру.

В надзорном ведомстве организовали выездную проверку.

— Установлено, что указанный колодец эксплуатируется администрацией Центрального района Челябинска для подачи воды к фонтану, расположенному в сквере. Люк колодца неплотно прилегает к опорным поверхностям, — рассказали о результатах инспекции в пресс-службе областной прокуратуры.

Сразу же после проверки районная администрация вызвала рабочих, которые засыпали колодец и заварили люк. Тем не менее, в прокуратуре выдали представление главе района Виктору Ереклинцеву из-за того, что меры по обеспечению безопасности не были приняты своевременно.

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