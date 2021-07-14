В МГТУ ищут способы изготовления новых марок стали и видов металлопродукции со сложными свойствами

Ученые освоили производство горячекатаного проката из криогенной низкоуглеродистой стали, характеризующейся высокими показателями ударной вязкости при температуре до минус 196 °С. Разработанная технология успешно реализуется на стане «5000» ММК и предусматривает проведение многостадийной термической обработки проката. Изготавливаемая продукция является стратегически значимой и широко востребованной при реализации перспективных проектов производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа.

— Кроме того, впервые в России разработана инновационная технология изготовления рулонного проката из стали марки 0Н9, что позволяет заместить криогенные нержавеющие стали, отличающиеся более высоким содержанием дорогостоящих легирующих элементов. При этом применен не процесс сложной термической обработки, а процесс контролируемой горячей прокатки и ускоренного охлаждения стали с прокатного нагрева на широкополосном стане «2000» ПАО “ММК”, — рассказал директор Инжинирингового центра «Термодеформ-МГТУ» Павел Полецков.

Отдельного внимания заслуживают проекты центра, направленные на разработку программ интеллектуальной поддержки управления технологическими процессами металлургического производства. В 2020 году разработаны тепловая модель нагрева металла в термических печах, а также модель охлаждения листового металлопроката в машине закалки. Указанные модели успешно эксплуатируются в «режиме советчика» при проектировании и реализации процессов термической обработки проката на стане «5000» ПАО «ММК».

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