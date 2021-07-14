В Челябинске пожарные спасли жизни женщины и ее собаки

Пожар начался из-за курения в квартире

Сотрудники МЧС спасли жительницу Челябинска и ее собаку во время пожара. Возгорание произошло утром 14 июля в квартире на третьем этаже дома на улице Вахтангова.

В жилом помещении скопился дым, и хозяйка едва не задохнулась.

— На пороге ванной комнаты огнеборцы обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Рядом с ней лежала собака крупной породы, также без сознания, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области,

Женщину и собаку эвакуировали на улицу. Обеих спасателям пришлось приводить в чувство: пострадавшим дали через маску для дыхания сжатый воздух из баллона.

Пришедшую в себя хозяйку квартиры передали сотрудникам скорой помощи. Врачи осмотрели женщину, но от госпитализации она отказалась.

Пострадавшая рассказала, что зовет свою питомицу Сонечкой. Собака, благодаря усилиям пожарных, тоже очнулась. Ее напоили водой, и через некоторое время Сонечка смогла встать на лапы.

Пожар в квартире удалось потушить. От огня сильно пострадал одна из комнат.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

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