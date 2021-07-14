Аналитики определили, что у МегаФона самые лояльные абоненты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитическое агентство TelecomDaily исследовало абонентскую лояльность. Среди всех российских операторов связи МегаФон стал лидером по количеству клиентов, которые довольны обслуживанием.

Сколько лояльных абонентов у каждого оператора связи?

• Мегафон — 82%;

• Tele2 — 62%;

• МТС — 58%,

• Билайн — 57%.

По результатам исследования TelecomDaily выявил 3 причины, по которым клиенты вбыирают операторов связи. Это соотношение цены и качества, производительность сети и гибкость тарифов и опций, в числе которых и безлмит.

Кстати, последней услугой пользуется четверть респондентов. При этом наибольша доля абонентов, у которых подключена эта услуга, пользуются МегаФоном.

Справка: В опросе аналитического агенства в мае 2021 года участвовали 2 000 совершеннолетних из городов-миллионников. Это были абоненты МегаФона, МТС, Билайна, Tele2 и других сетей.

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