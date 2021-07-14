Аналитики определили, что у МегаФона самые лояльные абоненты

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Аналитическое агентство TelecomDaily исследовало абонентскую лояльность. Среди всех российских операторов связи МегаФон стал лидером по количеству клиентов, которые довольны обслуживанием.
Сколько лояльных абонентов у каждого оператора связи?
• Мегафон — 82%;
• Tele2 — 62%;
• МТС — 58%,
• Билайн — 57%.
По результатам исследования TelecomDaily выявил 3 причины, по которым клиенты вбыирают операторов связи. Это соотношение цены и качества, производительность сети и гибкость тарифов и опций, в числе которых и безлмит.
Кстати, последней услугой пользуется четверть респондентов. При этом наибольша доля абонентов, у которых подключена эта услуга, пользуются МегаФоном.
Справка: В опросе аналитического агенства в мае 2021 года участвовали 2 000 совершеннолетних из городов-миллионников. Это были абоненты МегаФона, МТС, Билайна, Tele2 и других сетей.
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