В Челябинской области запретили купаться на озере Тургояк после проверки Роспотребнадзора

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Роспотребнадзор по Челябинской области ввел запрет на купание в озере Тургояк. Причиной стала кишечная палочка, которая была найдена во взятых пробах воды. Сейчас администрация Миасского городского округа по предписанию ведомства закрывает пляжи для отдыхающих, сообщает издание «Челябинск Сегодня».

Напомним, в конце июня отдыхавшие на озере Тургояк южноуральцы рассказали о странной сыпи, появившейся на коже после купания. В Минэкологии региона заверили, что вода безопасна, а сыпь — аллергическая реакция на цветение водорослей и попавшую в воду пыльцу хвойных деревьев.

Тем не менее региональный Роспотребнадзор решил начать проверку. 1 июля эксперты ведомства взяли пробы воды и песка на трех участках озера: на «Городском пляже», на территории клуб-отеля «Золотой пляж» и возле зоны отдыха «Пугачевская поляна».

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