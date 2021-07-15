В челябинских автобусах не будут требовать справки о вакцинации

Требовать справки о вакцинации у пассажиров не будут Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заявили, что пока не вводят новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Сообщения о якобы готовящихся запретах появились в последнее время в мессенджерах. По слухам, в Челябинской области собирались запретить гражданам без прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста пользоваться общественным транспортом. В миндортрансе региона такие сообщения назвали фейком.

— В Челябинской области на автовокзалах и в общественном транспорте строго действует единственное ограничение — масочный режим. Дополнительных ограничений (наличие ПЦР тестов, справок о вакцинации) в настоящее время нет, — заявили в министерстве.

Напомним, в начале недели мэр Челябинска Наталья Котова потребовала усилить проверки масочного режима в транспорте и торговых центрах. При этом внимание проверяющие должны были обращать не на продавцов и водителей, а на пассажиров и покупателей.

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