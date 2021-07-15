Пьяный водитель в Кыштыме чуть не устроил взрыв

Спасатели предотвратили взрыв после ДТП. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Ночное ДТП в Кыштыме едва не привело к взрыву. Аварию спровоцировал нетрезвый водитель. Он не справился с управлением и на большой скорости наехал на бетонные блоки, которыми был огорожен ремонтируемый участок на улице Республики. За блоки рабочие на ночь спрятали два баллона с газом.

Автомобиль нарушителя «запрыгнул» на один из блоков. Бетонная конструкция упала на баллоны и повредила их.

Водитель не пострадал, но возникла угроза взрыва. В одном из баллонов находился кислород, во втором пропан, оба разгерметизировались и начали выпускать газ. Вдобавок оказалось повреждено газовое оборудование автомобиля.

— Все работы по ликвидации последствий этого ДТП спасатели провели соблюдая максимальную осторожность. При помощи гидравлического инструмента подняли и зафиксировали бетонный блок. Поврежденные баллоны транспортировали в безопасное место, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.

Машину увезли с места происшествия на эвакуаторе. Водителя после медосмотра передали сотрудникам ГИБДД.

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