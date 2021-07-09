На помощь в тушении пожара в Карталинском районе едут сотрудники МЧС и Минобороны России

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Обстановка на юге Челябинской области настолько накалилась, что правительству пришлось призвать на помощь МЧС и Минобороны России. Запрошены спасательный борт Ил-76 и вертолет Центрального военного округа в дополнение к имеющейся авиатехнике, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». Общая площадь возгорания — не менее пяти тысяч гектаров, специалисты опасаются, что это не предел. Тушение продолжается при участии 300 человек, процесс осложняют шквалистый ветер и засуха.

— Жилфонд, который выгорел сегодня в эпицентре событий, нужно будет возмещать из резерва, погорельцев должны поддержать материально, что позволит сделать введенный режим ЧС. Пока же в гуманитарных целях открыты несколько добровольческих штабов. На месте дежурит руководство области, — добавляют авторы «Челябушки». — Ущерб еще только предстоит установить, но и без того понятно, что он внушительный — возбуждено три дела. А если есть дела, значит, будут искать виновных.