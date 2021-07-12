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Общество12 июля 2021 17:13

После вмешательства мера Натальи Котовой еще 40 будущих первоклашек записали в школы

Эти ребята не попали в образовательный центр №4 в микрорайоне «Ньютон»
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Мэр Челябинска прокомментировала скандал с непостроенной школой в элитном микрорайоне «Ньютон». По словам Натальи Котовой, застройщик не сдержал своего обещания и очень жаль, что теперь этим вопросом приходится заниматься властям разных уровней, — пишет городской паблик «Челябушка». Недовольство вызвало несовпадение рекламы компании с реальной картинкой.

Проблема всплыла на минувшей неделе. При записи первоклашек в единственный на весь микрорайон образовательный центр №4 был побит рекорд: места закончились за семь минут. Волну возмущения горожан зафиксировал ЦУР.

— С помощью областных чиновников часть детей удалось пристроить в соседние школы. Видимо, заявления Котовой ждали, чтобы куда-то записать оставшихся (около 40), — добавляют авторы телеграм-канала. — Также после аппаратного совещания в мэрии из ниоткуда появилась дата стройки еще одной школы в «Ньютоне» — старт намечен на конец 2021 года.