В Челябинск привезли два новых трамвая из Усть-Катава

Челябинск празднует самую ожидаемую поставку года — с «УКВЗ» на обкатку привезли два новых трамвая (из 30 по плану). Разом иссякли шутки про сапожника без сапог и грусть одного старого челябинского вагончика, когда свежие партии с местного завода отправляются в какой-нибудь Краснодар, — пишет городской телеграм-канал «Челябушка».

— Постом в инстаграме отметился даже губернатор. Объясняется всеобщее ликование просто. Транспорт в городе не менялся десятилетиями, поэтому теперь каждое современное средство передвижения у нас встречают чуть ли не с оркестром, — говорят авторы паблика. — Реакция у большинства челябинцев тоже позитивная. В комментариях Алексея Текслера называют «человеком слова». Но вместе с тем напоминают о недоделанном пока метро, тревожатся об «убитых» рельсах и просят убрать с улиц «ведра с гвоздями», как выразилась сенатор Валентина Матвиенко.