В Университете бизнеса Уралсиб пройдет вебинар «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» в Университете бизнеса, который пройдет 22 июля в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Елена Белякова, предприниматель, основатель 7 компаний в сферах логистики, строительства, консалтинга, пиломатериалов, онлайн-обучения.

На вебинаре рассмотрят, как уже на этапе стартапа правильно проанализировать составляющие бизнеса, как начинать и грамотно пробовать те направления бизнеса, в которых нет опыта, как рассчитать допустимые вложения на тестирование и начать действовать уже сегодня.

Программа вебинара:

• Как найти нишу для себя и подобрать новое выгодное направление для существующего бизнеса?

• Как проверить будущий спрос — актуальность выбранного направления?

• С чего начать тестирование ниши?

• Как правильно прогнозировать желаемый результат?

• Что контролировать, считать и какие выводы делать?

• Формула успешного запуска бизнеса.

По итогу вебинара участники получат практические навыки построения гипотез, а бонусом — шаблон «Расчет финансовой декомпозиции».

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас вы можете посмотреть записи других вебинаров на YouTube-канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.