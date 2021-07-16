Коронавирусом в Челябинской области заболели уже более 70 тыс. человек

В Челябинской области лечатся от коронавируса более 3,8 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачи за прошедшие сутки выявили 287 новых случаев коронавируса в Челябинской области. Всего с начала пандемии в регионе заболели 70 тыс. 228 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за прошедший день умерли 10 больных коронавирусом. Все они скончались не от сопутствующих заболеваний, а непосредственно от коронавирусной пневмонии.

На лечении в больницах челябинской области сейчас находятся 3879 пациентов с Covid-19.

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