В Магнитогорске в День знаний откроются два детских сада

Алексей Текслер возьмет на контроль сроки сдачи детского сада в Магнитогорске. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 16 июля, губернатор Алексей Текслер работает в Магнитогорске. Губернатор побывал в двух строящихся детских садах — они появятся в микрорайонах со сложившейся застройкой и острым дефицитом мест. Большинство семей возят детей в другие районы города.

На стройплощадке в микрорайоне N137а, где возводится детсад на 230 мест, губернатор потребовал открыть его 1 сентября. «Сдачу объекта я возьму на контроль», — предупредил Текслер.

В микрорайоне N147 в здании завершается отделка. В День знаний сюда придут 290 воспитанников. Кроме того, по поручению главы региона в микрорайоне с плотной жилой застройкой появится школа. Глава Магнитогорска Сергей Бердников должен подготовить документы по строительству в рамках государственно-частного партнерства. Это позволяет сделать механизм, запущенный ВЭБ.РФ.

Побывал глава региона на набережной парка у Вечного огня. В мэрии Магнитогорска уточняют: прибрежная зона — один из этапов глобальной концепции развития общественного пространства. Здесь есть где прогуляться пешком, смонтировано современное уличное освещение. Открыт прокат, есть понтоны.

— Мне нравится, что изменения в Магнитогорске происходят комплексные. Сейчас мы находимся рядом с новой набережной, а я с большим интересом отношусь к новым пешеходным зонам и пространствам. Современная урбанистика требует большого количества рекреационных зон в городе. Здесь, на берегу Урала в Магнитогорске, мы это видим. Меняется облик города, он становится современным, интересным для жизни. И жителям это нравится, они приходят сюда ежедневно, в том числе с детьми. Это здорово! Будем работать, максимально помогать Магнитогорску и другим нашим городам, чтобы они менялись в лучшую сторону, — сказал Алексей Текслер.

Напомним, в Магнитогорск губернатор прибыл накануне и побывал в аэропорту. Воздушную гавань ждет капитальная реконструкция, которая продлится до 2024 г.

Прибрежная зона парка у Вечного огня становится популярным местом отдыха горожан. Фото: gubernator74.ru

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