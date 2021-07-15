Отменят ли полеты: аэропорт Магнитогорска ждет глубокая реконструкция

Алексей Текслер посетил аэропорт Магнитогорска. Фото: gubernator74.ru

В четверг, 15 июля, губернатор Челябинской области прибыл в Магнитогорск. Рабочую поездку Алексей Текслер начал с посещения аэропорта. В разговоре с руководством предприятия он обсудил тему реконструкции аэропортового комплекса и перспективы его развития.

— Жителям Магнитогорска интересно, что будет с аэропортом, которому уже больше девяноста лет, в контексте недавней смены собственника. Магнитогорцы были бы рады видеть более широкий перечень маршрутов. Мы заинтересованы в развитии аэропорта с учетом ресурсов, выделяемых в рамках федеральной инвестиционной программы России «Развитие транспортной системы», — сказал Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора, планируется глубокая реконструкция аэропортового комплекса. Текслер подчеркнул: «Приход нового собственника будет способствовать реализации всех ранее принятых обязательств и скорейшему обновлению аэропорта в интересах людей».

Полетная программа из Магнитогорска сегодня — это рейсы в Москву, Новосибирск, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Минеральные Воды. Летают самолеты в Анталию (Турция). Региональный бюджет субсидирует маршруты в Новосибирск, Сочи и Екатеринбург.

На время реконструкции аэродромных покрытий аэропорт Магнитогорска на некоторое время приостановит полеты. Губернатор подчеркнул, что надо заранее проинформировать жителей — люди должны скорректировать планы.

— Нужно продумать, как перераспределить пассажирскую нагрузку на челябинский авиаузел, может быть, организовать дополнительные автобусные или железнодорожные рейсы. Это работа на перспективу, но начать ее необходимо будет своевременно. Я дам поручения региональному Миндортрансу, — добавил глава региона.

Основной объем работ в аэропорту пройдет с 2022-2024 гг. Цена вопроса — 5,3 млрд руб. Средства поступят из федерального бюджета. В планах — усиление покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы; реконструкция единственной и строительство второй рулежных дорожек; полная замена светосигнального оборудования с установкой огней высокой интенсивности и др.

Завтра губернатор продолжит работать в Магнитогорске. Алексей Текслер побывает на новых общественных пространствах, посетит ММК. На комбинате будет запущен в строй после реконструкции стан ЛПЦ №5. Кроме того, состоится церемония открытия стелы «Магнитогорск — город трудовой доблести».

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