Мусульман в Челябинской области призвали отметить Курбан-Байрам дома

Для верующих будут проводиться трансляции проповеди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник Куран-байрам в Челябинской области, который должен состояться 20 июля, пройдет с ограничениями из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. В этом году в мечетях не будет жертвоприношений и угощений, также все пришедшие обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей обратилось к верующим с просьбой отметить Курбан-Байрам дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно.

— В целях предупреждения распространения эпидемии РДУМ Челябинской и Курганской областей настоятельно призывает всех правоверных мусульман и прихожан к соблюдению ограничительных мер. Мы просим вас оставаться и молиться дома! Поберегите себя и своих близких! — говорится в обращении главного муфтия УрФО, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината Хаджи Хазрат Раева.

Трансляцию проповеди из Соборной мечети Челябинска можно будет посмотреть на областном телеканале. Эфир начнется 20 июля в 6 часов утра.

Также, чтобы не допустить массового скопления людей, праздничные проповеди в мечетях города будут начинаться в разное время (5:00-6:00 часов). Более подробно о том, как пройдет праздник Курбан-Байрам, — читайте в нашем материале.

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