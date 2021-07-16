В поселке под Челябинском нашли артиллерийский снаряд временем Великой Отечественной Войны

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области
В поселке Газовик под Челябинском во время проведения земельных работ обнаружили предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд. На место происшествия были вызваны саперы ОМОН Росгвардии.
— Специалисты установили, что предметом является 122 мм артиллерийский снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны, представлявший опасность для окружающих, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Снаряд был уничтожен в ближайшем карьере из-за сильной коррозии и невозможности его транспортировки.
На прошлой неделе механизатор во время пахотных работ вблизи поселка Родники Троицкого района обнаружил странный предмет, похожий на боевой снаряд. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Было установлено, что снаряд изготовили во времена дореволюционной России.
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