В поселке под Челябинском нашли артиллерийский снаряд временем Великой Отечественной Войны

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

В поселке Газовик под Челябинском во время проведения земельных работ обнаружили предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд. На место происшествия были вызваны саперы ОМОН Росгвардии.

— Специалисты установили, что предметом является 122 мм артиллерийский снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны, представлявший опасность для окружающих, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Снаряд был уничтожен в ближайшем карьере из-за сильной коррозии и невозможности его транспортировки.

На прошлой неделе механизатор во время пахотных работ вблизи поселка Родники Троицкого района обнаружил странный предмет, похожий на боевой снаряд. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Было установлено, что снаряд изготовили во времена дореволюционной России.

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