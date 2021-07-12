В Челябинской области нашли снаряд времен дореволюционной России

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

В Челябинской области механизатор во время пахотных работ вблизи поселка Родники Троицкого района обнаружил странный предмет, похожий на боевой снаряд. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. На место происшествия выехали саперы ОМОН регионального управления Росгвардии.

— Росгвардейцы установили, что подозрительным предметом является 86-ти мм осколочный снаряд, предположительно конца XIX века, представляющий опасность для окружающих. Из-за сильной коррозии снаряд был уничтожен на месте, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Напомним, в конце мая на крупном предприятии в Магнитогорске при разгрузке вагонов обнаружили пять артиллерийских снарядов. На место происшествия срочно вызвали группу разминирования ОМОНа. Оказалось, что боеприпасы привезли с металлоломом на переплавку.

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