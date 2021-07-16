К празднику: на ММК губернатор запустил линию производства проката

На ММК губернатор Алексей Текслер дал символический пуск обновленному производству. Фото: gubernator74.ru
Сегодня, 16 июля, во время рабочего визита в Магнитогорск губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ММК Павел Шиляев символически запустили двухклетевой реверсивный стан 1700 холодной прокатки листопрокатного цеха №5.
Заводчан, жителей Магнитогорска губернатор поздравил с Днем металлурга.
— Верю, у нас будет возможность в следующем году отметить 90-летие первой выплавки чугуна на Магнитогорском металлургическом комбинате, и мы обязательно сможем собраться и отпраздновать все вместе День металлурга, — сказал Алексей Текслер.
Есть у ММК отличная традиция — встречать профессиональный праздник завершенными значимыми инвестпроектами. В этот раз им стал реверсивный стан 1700 холодной прокатки. Благодаря его возможностям комбинат упрочит позиции на рынке высококачественного проката для автопрома.
— Комбинат постоянно совершенствуется, занимается экологией, повышает эффективность своей работы. Это по-настоящему здорово! Я хотел бы поблагодарить руководство ММК, весь трудовой коллектив, поздравить с Днем металлурга. Это самый важный праздник для города, для предприятия, — добавил губернатор.
На ММК Алексей Текслер посетил стройплощадку комплекса коксовой батареи №12. Проект важен не только с производственных позиций, но и улучшит экологическую ситуацию в Магнитогорске.
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