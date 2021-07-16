Челябинских мусульман попросили отпраздновать Курбан-байрам дома

Главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев. Фото: РДУМ Челябинской области в составе ЦДУМ России / vk.com

Праздник Куран-байрам в Челябинской области, который состоится 20 июля, пройдет с ограничениями из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. В этом году в мечетях не будет жертвоприношений и угощений, также все пришедшие обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Главный муфтий УрФО Ринат Хаджи Хазрат Раев призвал местных мусульман отметить праздник Курбан-байрам дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно.

— Такие же ограничения были и в прошлые праздники. И мы снова будем вести онлайн-трансляцию, чтобы прихожане слушали молитвы в домах через телевизоры и смартфоны, — поделился муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев. — В основном, богослужения будет проводить религиозный персонал.

Трансляцию проповеди из Соборной мечети Челябинска можно будет посмотреть на областном телеканале. Эфир начнется 20 июля в 6 часов утра.

Кроме того, чтобы не допустить массового скопления людей, праздничные проповеди в мечетях города будут начинаться в разное время (5:00-6:00 часов). Более подробно о том, как пройдет праздник Курбан-Байрам, — читайте в нашем материале.

Справка КП

Курбан-байрам проводят в память о преданности пророка Ибрагима. По просьбе Аллаха он собрался приносить в жертву старшего сына. В благодарность за пройденное испытание веры Аллах заменил жертву на барана. С тех пор после праздничной молитвы верующие закалывают животное.

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